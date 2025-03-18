Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, birçok bölgeden yağışların etkili olacağı bildirildi. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, sabah saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, akşam saatlerinden itibaren ise İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek.

Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde, ani sel, su baskınları, yıldırım, ulaşımda aksaklıklar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz durumların yaşanabileceği konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Ayrıca, sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde, gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek dağlarında ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıkları Marmara başta olmak üzere pek çok bölgede terse dönecek. Soğuk ve yağışlı havanın bu hafta tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor.