Emeklinin refah payının arttırılması için Gabar’da çıkarılan petrolü işaret eden AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu şimdi de “Emekli memnun ki 23 yıldır bizi iktidarda tutuyor” dedi. Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş ise SÖZCÜ’ye yaptığı açıklama ile Akbaşoğlu’na “Emekliler, ‘bu iktidar gitsin’ diyor. Eskilerin güzel bir sözü vardır; kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz” cevabını verdi.

Meclis’te emeklilerin yaşadığı sorunlar, AKP ve CHP arasında tartışma konusu oldu. AKP Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, en düşük emekli maaşını 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıktığını hatırlatarak, eleştirilere şu yanıtı verdi: “Emeklimiz için refah seviyesini yükseltmenin, alım gücünü arttırmanın politikalarını ortaya koyuyoruz. Bu konuda yapacağımız iyileştirmeler nedeniyle bazı arkadaşlarımızın paçası tutuşmuş, bizim çalışmalarımızı alaya almaya çalışıyorlar. Emeklilerimiz bizim yaptığımızın karşılığını 23 yıldır bizi kesintisiz iktidarda tutmakla ortaya koydu. Biz, emeklilerimizin yanında olmaya, toplumun tüm kesimlerinin yanında olmaya devam edeceğiz.”

BU SÖZLERE GÜLÜNÜR

Salman Hürkardeş ise SÖZCÜ’ye, “Bu sözlere gülünür, emekliler artık o yemi yutmuyor. Seçim öncesi yüzde 200 zam da yapsalar emekliler ‘artık bu iktidar gitsin’ diyor. Eskilerin güzel bir sözü vardır; kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Sadaka mı veriyorlar, emekli maaşı en az 45-50 bin lira olmalı. Bu iktidar kime hizmet ediyor? Sendikamıza AKP’li de MHP’li de geliyor. Herkes ‘Hep oy verdik ama vallahi oyumuzu helal etmiyoruz’ diyor. Emekli artık uyandı, iktidar değişsin istiyor” değerlendirmesini yaptı.

‘Emekli seni paçandan yakalar’

Akbaşoğlu’nun emeklilerle ilgili sözlerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır “Gabar’da petrol bulduğunuzda benzin ve mazot 10 liraydı, şimdi 60 lira oldu. Doğalgaz bulununca 100 liralık fatura 2 bin 500 lira oldu. Sizin petrol falan bulduğunuz yok, milletle kafa buluyorsunuz. Yeter ki emeklinin durumu iyileşsin bizim paçamız falan tutuşmaz. Sen sokağa çık da emekli seni paçandan nasıl yakalıyor gör” cevabını verdi.