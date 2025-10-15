Özgür Özel’den Çetin’e: İyileş birlikte otobüse çıkalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, zatürree başlangıcı teşhisi ile Başkent Hastanesinde tedavi gören CHP’nin eski Genel Başkanı Hikmet Çetin’i ziyaret etti. Ziyarete Başkent Üniversitesinin kurucusu Prof. Mehmet Haberal da eşlik etti. Çetin’e geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, “Bir an önce iyileş ki, mitinglerde birlikte otobüsün üzerine çıkalım. Sizin varlığınız bana güç ve onur veriyor” dedi. Özel ziyaret sonrası yaptığı açıklamada da Prof. Dr. Haberal’ın Türkiye için önemini vurguladı ve “Kendisi modern tıbbın gelişimine yön vermiş öncü bir bilim insanıdır” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Kol kırılsın, yen içinde kalsın istiyoruz” sözlerine yanıt verdi. Bahçeli, Özgür Özel’in Brüksel mitingine tepki göstermiş “Ülkesini şikayet ediyor” demişti. Özel, “Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, kırılan kol bizim, kırılan kalp bizim, aileleriyle tehdit edilenler bizim arkadaşlarımız. Kendi düzeniniz sürsün istiyorsunuz. Kusura bakmayın hiçbir yerde o yoğurdun bolluğu kalmamıştır” dedi.

HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN

Mısır’daki Gazze zirvesine ilişkin “67 bin tane cenaze var orada siz İsrail’in düğün evinin tefçisi gibi davranıyorsunuz” diyen Özel şunları söyledi: “En büyük utancım şu; dün iki yerde sevinç vardı. Birisi İsrail Parlamentosunda, ikincisi AK Parti’nin yandaş basınında. Bizim yandaş basın utanmadan sıkılmadan, Erdoğan için başarı gibi göstermeye çalışıyorlar. Yazıklar olsun hepinize. Yarısı kadın ve çocuk 67 bin Filistinli katledilmişken, İsrail’in davuluyla, zurnasıyla halaya duran yandaş basına diyorum ki sizde ne yerlilik var, ne millilik var.”

FİLİSTİN TOPRAĞI OLDUĞU YOK

Özgür Özel özetle şunları söyledi:

- Erdoğan’ın imzasıyla poz verdiği belge, bir niyet beyanı. İçinde bağımsız Filistin devleti yok, iki devletli çözüme atıf yok. Gazze’nin Filistin toprağı olduğu yok, Filistin’in seçilmiş Filistinliler tarafından yönetilmesine ilişkin irade yok. 70 bin kişiyi öldürenlere karşı, bu insanlık suçuna karşı bir uluslararası hukuk hatırlatması yok. Ne var? İsrail’de düğün dernek var, bizim utanmazlar da Türkiye’de konvoy yapıyorlar İsrail’in peşinden. Yazıklar olsun.

- Trump’tan medet umanlara söylüyoruz: Mübarek olsun Trump’ınız. Onun da karşısındayız, sizin de karşınızdayız. Amerika’nın başkanından çekinseydik Kıbrıs Barış Harekatı yapılamazdı.

Yine sayılarla anlattı

Kredi kartı faizi yüzde 95

Merkez Bankası politika faizi yüzde 40 ama kredi kartını, borcu borçla çevirmeye çalışan vatandaş, üzerine yüzde 50 ‘gariban olma bedeli’ ödüyor ve yüzde 95 faiz alınıyor.

Belçikalı 10 ayda Türk 6 yılda araba alabiliyor

Belçikalı asgari ücretle 128 kilo kıyma alırken, Türkiye’de 30 kilo alabiliyor. Belçikalı araba almak için 10 ay çalışıyor. Türkiye’de altı yıl, hatta 72 ay çalışarak araba alınıyor.