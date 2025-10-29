Olayın kamuoyunda büyük yankı uyandırdığını belirten Adıgüzel, yaşanan durumun Cumhuriyet coşkusuna gölge düşürdüğünü söyledi. “Küçücük çocukların jimnastik gösterisi, giysileri nedeniyle engellendi” diyen Adıgüzel, şu ifadeleri kullandı:

“Gösteriyi talep eden, eğitimini yaptıran ve kıyafetleri temin eden aynı kurumlar. Çocuklar salonlarda hazır bekletildi, minderler serildi, anons yapıldı. Ancak protokolün ikinci sırasındaki bir isim defalarca müdahale ederek, etkinliği dakikalar kala iptal ettirdi. Bu kişi, Vali Yardımcısı Burak Keser’dir.”

"SAPIK ANLAYIŞIN TEZAHÜRÜ"

Adıgüzel, olayın çocuklara yönelik ahlaksız bir zihniyetin sonucu olduğunu savunarak, “Bu durum, 6-12 yaş arası çocukları cinsel obje olarak gören sapık bir anlayışın tezahürüdür. Ordu halkı böyle bir zihniyeti kabul etmez. Jimnastik, etekle ya da pantolonla yapılan bir spor değildir. Uzun etekle jimnastik yapılamaz” dedi.

"İŞGÜZARLIK YAPMIŞTIR"

CHP’li vekil, Ordu Valisi Muammer Erol hakkında ise olumlu ifadeler kullanarak, olayın kişisel bir işgüzarlık sonucu yaşandığını belirtti:

“Valimiz Muammer Erol devlet adamıdır, Ordu halkı da Cumhuriyetine bağlı kadim bir halktır. Bu tür etkinlikler her yıl yapılır. Ancak bu kez küçük çocukların bayram sevincini gölgeleyen bu dengesiz işgüzarın kimin veya hangi zihniyetin etkisiyle böyle davrandığı ortaya çıkarılmalı ve gereği yapılmalıdır.”

Olayın takipçisi olacağını vurgulayan Adıgüzel, “Eğer devlet olarak siz bu kişiden hesap sormazsanız, ben bizzat gereğini yapacağım, bilinsin” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

KAMUOYUNDAN TEPKİ GELDİ

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan bu olay, hem Ordu’da hem de sosyal medyada büyük tepki çekti. Vatandaşlar, haftalardır hazırlık yapan çocukların gösterisinin iptal edilmesine sert eleştiriler yöneltirken, Mustafa Adıgüzel’in açıklamaları kamuoyunda geniş destek buldu.