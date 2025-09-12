Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na 5 dakika mesafedeki Gazi Ortaokulu’ndaki sefaleti SÖZCÜ sayesinde nihayet gördü! SÖZCÜ’nün dün, “Saraya komşu okula itibar uğramadı” manşeti üzerine Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Fatih Zengin, dün sabah okula giderek incelemede bulundu. İlk iş olarak okulun bütün kırık camları aynı gün değiştirildi.

‘DİLEKÇEYLE İLETTİK’

Patlayan duvarları, kırık dökük fayansları, kırık camları ve molozları yerinde gören İl Müdürü Küçükali, Okul Müdürü Bülent Ermiş’e sorunların niçin daha önce kendilerine bildirilmediğini sordu. Müdür Ermiş, bütün sorunları ve eksiklikleri resmi yazıyla ilettiklerini ancak sonuç alamadıklarını bildirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Küçükali, okulun iyileştirme çalışmalarına bir an önce başlanacağını belirterek okuldan ayrıldı.

Öğrenci velileri ise, “Tadilat hafta sonu başlayacak, okul bir süre eğitime kapatılacakmış. Öğrenciler büyük ihtimalle hemen yakındaki Tevfik İleri İmam Hatip Anadolu Lisesi ya da Emniyetçiler Mahallesindeki komşu okula alınacak” dedi.

Geçen yaz bildirdik

SÖZCÜ’nün yaptığı haber sonrası yetkililer okula geldi. Gazi Mahallesi Muhtarı Gamze Gül Türk, okulda tadilatın yapılacak olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Geçen yaz İl Milli Eğitim Müdürü’ne söylemiştik, onun tayini çıkınca tadilatı

1 yıl ertelemişler.”