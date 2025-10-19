Merkez Bankası’nın (TCMB) şikayetçi olduğu Bankalararası Kart Merkezi’de (BKM) ortaya çıkan usulsüzlükler giderek derinleşiyor. BKM yolsuzluğunda Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in “Türkiye’nin en parlak ekonomisti’’ dediği Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener ile 7 kişi tutuklandı. Şüpheliler 2023 yılında gerçekleştirilen ‘Çipli Plastik Kart ve Yazılım Geliştirme İhalesi’ konusunda yolsuzlukla suçlanırken Sayıştay’ın o döneme ilişkin raporu da ortaya çıktı.

Sayıştay, BKM’deki diğer usulsüzlük ve yolsuzluklara da işaret etti. Raporda, “Toplam 245 adet mal ve hizmet alımı ile yapım işinin 182 adedinin istisna kapsamında gerçekleştirilmiş, istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan olağan idari faaliyetlere ilişkin alımların da bunlar arasında olduğu saptanmıştır’’ denildi.

USULSÜZLÜK ZİNCİRİ

2023-2024 tarihli Sayıştay raporlarında şu tespitlere de yer verildi: “Toplam tutarı 4 milyon 691 bin TL olan 30 adet akıllı cep telefonu, bilgisayar monitörü, kulaklık, 32 adet farklı bir marka akıllı telefon, 45 adet bilgisayarın ihalesiz alınması. Toplam tutarı 1 milyon 262 bin TL olan 20 adet akıllı cep telefonu ile 14 adet akıllı telefonun kamu ihale kanununa aykırı biçimde alınması. Şirket tarafından toplam değeri 56 milyon 727 bin TL olan 28 adet binek otomobilin temel ihale yöntemleri kullanılmadan satın alınması. Toplam değeri 2 milyon 257 bin TL olan oda, wc, mutfak ve vestiyer imalat ve tadilatlarının doğrudan temin ile aynı yüklenici firmaya yaptırılması.”

Merkez Bankası, BKM’de hakim ortak olduğunu 30 Nisan 2020’de açıkladı. Ortaklık, soruşturmada tutuklanan Emrah Şener’in TCMB Başkan Yardımcısı olduğu dönemde (2 Eylül 2016–28 Temmuz 2023) gerçekleşti.

Sendikadan Beştepe’ye kadar uzanıyor

Merkez Bankası’nın ana hissedarı olduğu BKM’de 10 Ekim’de düzenlenen operasyonda 10 şüpheliden 7’si tutuklandı. Aralarında Emrah Şener, Baran Aytaş, Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan ve Muhammed Güven bulunuyor. Tutuklanan Osman Arslan, iktidara yakınlığı ile tanınan Hak-İş’in Başkanı Mahmut Arslan’ın oğlu. Usulsüzlük yaptığı öne sürülen Enarge’nin sahibi Hüseyin Halit Özdamar ise 13 Ekim’de tutuklanıp ertesi gün tahliye edildi; ifadesinde firmanın Taha Meli Arvas’a ait olduğunu, yetkilerini devrettiğini açıkladı. Arvas’ın şüpheliler arasında olmadığı öne sürülürken, babası Ercümend Arvas ise Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi ve Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı.