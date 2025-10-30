Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) eski üyesi, Hukukçu Prof. Kemal Çevik, BKM’de yeni skandalların yaşanmaması için Fransa’da uygulanan Ekonomik Fayda Topluluğu (EFT) modelinin BKM’de de uygulanması gerektiğini söyledi.

Bu modelin ‘kâr amacı gütmeyen’ bir sistem içinde yürüdüğünü belirten Çevik, bu sayede yolsuzlukların önleneceği gibi pahalı kart komisyonları ve pahalı kart aidatlarının da son bulacağını bildirdi. Prof. Çevik, Fransa’da bankalararası kart merkezinin bankaların kurup işlettiği bir şirket tarafından değil, kâr amacı gütmeyen bir çeşit yardım kuruluşu olan EFT tarafından yönetildiğini, bu modelin örneklerinin bazı AB ülkelerinde de görülmeye başladığını söyledi.