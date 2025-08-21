İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sahne adıyla BLOK3 olarak bilinen rapçi Hakan Aydın ve yapımcı Maruf Yöntürk hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın, organizatör Ferhat Karagöz'ün darp ve tehdit edildiği iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine açıldığı öğrenildi.

"850 BİN TL GETİRMEZSEN SENİ VURURUZ" İDDİASI

Şikayet dilekçesinde, Karagöz'ün 13 Temmuz'da çağrıldığı adreste Yöntürk ve Aydın tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

İddiaya göre Yöntürk, Karagöz'ü kendi ofisine çağırarak beyzbol sopası, bilardo sopası ve silah kullanarak darp etti. Karagöz'ün ifadelerine göre Yöntürk, "Bu paralar nerede? 850 bin lira getirmezsen seni vurmak zorunda kalacağız" diyerek tehditte bulundu.

Karagöz, olay sırasında Hakan Aydın'ın da kendisine saldırdığını öne sürdü.

DARP RAPORU ALDI

Dilekçede, Yöntürk'ün silahla Karagöz'e vurduğu iddia edildi. Karagöz'ün "kaburgasının kırıldığı, vücudunun birçok bölgesinde ezilmeler ve yaralar oluştuğu" ve Ümraniye Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı kaydedildi.

Organizatör Ferhat Karagöz

Organizatör Ferhat Karagöz geçen hafta şu açıklamayı yapmıştı:

"3 senedir Blok3 lakaplı Hakan Aydın'la çalışıyorum. Bu süre zarfında çalışmalarımdan çok memnun olduğunu hatta menajeri olmamı istediğini söyledi. Çok iyi noktaya geldik, emek verdik. Zamanla sorun yaşayınca bırakmak istedik. Bizim yazdığımız konserler devam edecek ve daha konser yazmayacaktık. Jiyan amcayla görüşmeye gittik. Beni alıkoyup darpta bulundular, gasp ettiler, sanatçıya yaptığım masraflar yok sayıldı tüm masraflar hepsi yazılı. Mekanları arayıp teyit edince de bilardo sopasını istedi. Beni darbetmeye başladı. Sonra Bloke3 geldi. Beni alıkoydular, darp ettiler. Silaha susturucu takıp kafama dayadılar. Kamera kayıtları, tüm yazışmalar, tüm HTS kayıtları, tüm video kayıtları her şey tüm deliller darp raporu, hepsi mevcut."