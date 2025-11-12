Blok3 mahlaslı rapçi Hakan Aydın, şehit olan askerlerimizin ardından üç konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Blok3'ün sosyal medyada paylaşım şöyle:

"Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere yola çıkan kargo uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Önümüzdeki konserlerimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. 12 Kasım Zonguldak, 13 Kasım Kastamonu, 14 Kasım Sinop. Başımız sağ olsun."

Gürcistan'da dağlık araziye çakılan uçak, Azaerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'ne katılan askerlerimizi getiriyordu. Mürettebat dahil 20 kahraman şehit düştü.