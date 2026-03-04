Ortadoğu'da fitili ateşlenen savaşın dumanı bu kez Türkiye'nin ekonomi koridorlarına doldu. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri operasyon, cephe hatlarının çok ötesine geçerek küresel piyasaları sarstı yıllardır enflasyonla boğuşan Türkiye ekonomisi yara aldı.

HESAPLAR ALTÜST OLDU

Eşel Mobil sisteminin geri dönüşü ve motorine beklenen tarihi zam tartışmalarının gölgesinde, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Şubat ayı enflasyon verileri piyasalardaki savaş paniğini resmileştirdi. Bloomberg'in bugün yayımladığı geniş kapsamlı Türkiye analizine göre, Trump'ın İran'a açtığı savaşın tetiklediği enerji krizi, Ankara'nın tüm ekonomik hesaplarını altüst etti.

ENFLASYON YENİDEN YÜKSELİŞTE, GIDA FİYATLARI KORKUTUYOR

Açıklanan resmi verilere göre, Ocak ayında yüzde 30,7 olan yıllık enflasyon, Şubat ayında ivmelenerek yüzde 31,5'e yükseldi. Aylık enflasyon ise yüzde 2,96 olarak gerçekleşti. Şubat ayındaki bu artışın en büyük nedeni gıda fiyatlarındaki önlenemeyen yükseliş oldu. Ancak asıl tehlike kapıda: Katar'ın üre (gübre) üretimini durdurması ve küresel petrol fiyatlarındaki ralli, enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'nin önümüzdeki aylarda eşi benzeri görülmemiş bir ithal enflasyon şokuyla karşılaşma riskini zirveye taşıdı.

MERKEZ BANKASI'NDAN "PANİK FRENİ": LİKİDİTE SIKILAŞTIRILDI



Bloomberg'in haberindeki en kritik detay, savaşın TCMB'nin politikalarında yarattığı "U dönüşü" oldu. Geçtiğimiz beş toplantı boyunca üst üste faiz indirimine giden Merkez Bankası, savaşın patlak vermesiyle birlikte piyasaya acil durum müdahalesinde bulundu. Hafta başındaki piyasa paniğini yatıştırmak için ana politika faizinden borç vermeyi askıya alan TCMB, bankaları yüzde 40'lık gecelik borçlanma penceresine yönlendirerek kısa vadeli borçlanma maliyetlerini fiilen artırdı. Ticari bankaların da Lira'yı desteklemek için sert döviz satışları yaptığı, bu sayede Dolar/TL kurunun veri sonrası 43.96 seviyesinde yatay kalabildiği, 2 yıllık tahvil faizlerinin ise yüzde 37'ye çekildiği belirtildi.

KÜRESEL DEVLER TAHMİNLERİNİ DEĞİŞTİRDİ: "İNDİRİM BİTTİ"



Enflasyon verisi ve savaşın yarattığı yıkım, dünyanın en büyük bankalarını da Türkiye raporlarını acilen revize etmeye itti. Garanti BBVA Başekonomisti Seda Güler Mert, İran'daki gerilimin tırmanmasının yüksek enerji fiyatları yoluyla enflasyon üzerinde yeni yukarı yönlü riskler yarattığını belirterek Merkez Bankası'nın 12 Mart'taki toplantıda faiz indirimine ara vermesini beklediğini açıkladı. Mert, Mart ayı enflasyonunun yüzde 2,5'i aşabileceği uyarısında da bulundu.



ABD'li dev JPMorgan ise bu ay için öngördüğü 100 baz puanlık faiz indirimi beklentisini tamamen iptal ederek faiz indirim döngüsüne ara verileceği tahminine geçti ve Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 25'e yükseltti. Deutsche Bank analistleri de petrol fiyatlarındaki savaş şokunun süresine bağlı olarak yüzde 30 olan politika faizi beklentisinde yukarı yönlü risklerin ağırlık kazandığını duyurdu. Monex Europe Makro Araştırma Başkanı Nick Rees ise TCMB'nin enflasyon dinamiklerindeki etkiyi değerlendirmek için beklemeyi tercih edeceğini vurgulayarak 12 Mart'taki kritik toplantıda indirim bekleyenlerin hayal kırıklığına uğrayacağını söyledi. Savaş, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de "ucuz para" döneminin kapılarını sert bir şekilde kapattı.