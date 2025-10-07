Bloomberg'in haberine göre Türkiye, Beylikova başta olmak üzere ülkedeki nadir toprak elementleri rezervlerini geliştirmek için ABD ile görüşmelere başladı.

Rusya ve Çin ile görüşmelerin tıkanmasının ardından ABD, Türkiye'deki minerallere gözlerini çevirdi. İddiaya göre Ankara ve Washington, madenlere yapılacak büyük yatırımları konuşuyor.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre Ankara ve Washington, Eskişehir yakınlarındaki Beylikova’da yeni keşfedilen büyük bir rezervin geliştirilmesi için yatırımcılar arıyor.

Kaynaklar, rezervde seryum, praseodim ve neodim gibi elementlerin bulunduğunu ancak kalitenin henüz netleşmediğini belirtti.

ANKARA, ÇİN'E KARŞI ABD'YE YÖNELDİ

Beyaz Saray'daki Erdoğan - Trump zirvesinde de konuşulan Beylikova'daki rezervlerin, ABD'nin havacılık ve teknoloji endüstrisi için büyük önemi var.

Beylikova’da bulunan elementlerin birlikte rafine edilmesi konusunda anlaşmaya varılması halinde Çin ile yapılan geçici mutabakat bozulabilir.

Rusya ile yapılan son görüşmeler de sonuçsuz kaldı. ABD, Çin ve Rusya'dan koparak bu kritik ham maddeleri Türkiye'den almak istiyor.

ABD ve Türkiye'nin Beylikova konusunda anlaşması durumunda Çin'in bu elementler üzerindeki tekeline büyük bir darbe vurulmuş olacak.

KANADA VE İSVİÇRE DE İŞİN İÇİNDE

Türkiye ve Çin, Ekim 2024’te aynı proje için bir mutabakat zaptı imzalamıştı ancak Pekin’in materyallerin Çin’de işlenmesini istemesi ve teknoloji transferini reddetmesi nedeniyle süreç yavaşladı.

Türkiye, projeyi ilerletmek için gerekli fizibilite çalışmaları dahil olmak üzere Kanada ve İsviçre ile de iş birliği görüşmeleri yürütüyor.

Ayrıca hükümet, madenin potansiyel yatırımcılara sunulması için rezerv büyüklüğünü belirleyecek olan Avustralya Jeobilimciler Enstitüsü’ne JORC Kodu sertifikasyonu başvurusu yapmayı planlıyor.