ABD Başkanı Donald Trump Müslüman liderler ile bir araya geldi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump masa başında yan yana oturdu.

Erdoğan ile masanın ortasında yan yana oturan Trump, "Gazze'deki savaşı bitireceğiz. Saygı duyduğum liderlerle, Orta Doğu'da normal yaşama dönmek istiyoruz" dedi.

Trump, "Bu benim en önemli görüşmem. Burada 32 görüşme yaptık. Bu (Müslüman ülkelerle yapılan görüşme) çok önemli çünkü muhtemelen hiç başlamaması gereken bir şeyi sona erdireceğiz. Gazze'deki savaşı bitireceğiz. Saygı duyduğum liderlerle, Orta Doğu'da normal yaşama dönmek istiyoruz" dedi.

"ÇOK VERİMLİ GEÇTİ"

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’ne geçti. Basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapan Erdoğan, "Çok çok verimli, güzel bir toplantıyı bitirdik. Ben memnunum. Sonucu da hayırlı olsun" dedi.

Toplantıya ilişkin sonuç bildirgesinin kısa sürede açıklanması bekleniyor.