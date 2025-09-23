“Prompter Çalışmıyor, Başın Belada”

Trump, prompterdaki arızanın ardından “Bu konuşmayı prompter olmadan yapıyorum” diyerek sözlerine başladı. Ardından, “Prompter şu anda çalışmıyor ve bu benim için büyük bir sıkıntı değil. Burada sizinle birlikte olmaktan mutluyum. Yalnızca şunu söyleyeyim, bu prompteri yöneten kişi gerçekten çok büyük bir belaya girdi. Evet dostum, başın belada” ifadelerini kullandı.

BM 80. Genel Kurulu Başladı

Dünya liderleri ve üst düzey temsilcilerin bir haftalığına New York’ta bir araya geldiği BM 80. Genel Kurulu resmen başladı. Oturumun ilk gününde yaşanan bu olay, Genel Kurul’a damgasını vurdu.