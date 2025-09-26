ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu zirvesinde, dünya liderlerinin bir araya geldiği oturumlarda dikkat çeken bir an yaşandı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında geçen ayaküstü sohbet, beklenmedik bir hareketle gündeme oturdu.

LULA'DAN İLGİNÇ YAKINLIK GÖSTERİSİ

Kameralara yansıyan görüntülere göre, Lula ile Macron ayaküstü sohbet ederken, Brezilya lideri bir anda Macron’un ensesinden tuttu ve uzun süre bu şekilde konuşmaya devam etti. Lula’nın, Macron’a eğilerek bir şeyler fısıldadığı anlar sosyal medyada da geniş yankı buldu.

MACRON ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lula’nın bu beklenmedik yakınlığı karşısında bir süre ne yapacağını şaşırdı. Gülümseyerek durumu geçiştirmeye çalışan Macron’un şaşkın ifadesi, kameralar tarafından net bir şekilde kaydedildi.

Yaşanan bu sıra dışı temas, zirvedeki diplomatik temaslardan çok sosyal medyada konuşuldu. Kullanıcılar, Lula'nın davranışını "fazla samimi" bulan da oldu, "esprili bir lider yaklaşımı" olarak değerlendiren de oldu.