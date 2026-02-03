Kıbrıs’ta Türkler ile Rumlar arasında yaşanan çatışmaların ardından oluşturulan ve “Mavi Bereliler” olarak bilinen BM Barış Gücü’nün görev süresi, 30 Ocak itibarıyla bir yıl uzatıldı. BM Güvenlik Konseyi, bu kararı alırken Türkiye ve KKTC’ye danışmadı, yalnızca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin onayını aldı. Türkiye, karara “Ada’da yarım asırdır barışı sağlayan Barış Gücü değil, Türk Silahlı Kuvvetleri’dir” sözleriyle tepki gösterdi. KKTC ise, “İyi niyetimiz olmasa faaliyet yürütemezler” açıklamasını yaptı. Türkiye ve KKTC, Barış Gücü’nün Kuzey Kıbrıs’taki statüsünü ve faaliyetlerini gözden geçirme kararı aldı. Ancak BM Barış Gücü, Türkiye ve KKTC tarafından uzun süredir tarafsız davranmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Gücün, KKTC’nin yol yapımı gibi bazı idari faaliyetlerini dahi engellemeye çalıştığı ifade ediliyor.

“TAM DESTEK” MESAJI

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “BM Barış Gücü’nün görev süresi uzatılırken Kıbrıs Türk tarafının rızası alınmamıştır. Barış Gücü faaliyetlerini KKTC makamlarının iyi niyeti sayesinde sürdürmektedir. Bunun devamı için hukuki bir zemin şarttır. KKTC’nin atacağı adımlar, garantör ülke Türkiye’nin tam desteğine sahiptir” denildi. KKTC Dışişleri Bakanlığı da, “Kıbrıs Türk halkının varlığı ve iradesi yok sayılmaktadır. Barış Gücü bugüne kadar KKTC’deki faaliyetlerini iyi niyetimiz sayesinde yürütmüştür. Bundan sonra KKTC sınırları içerisindeki faaliyetleri için rızamızın alınması ve meşru bir hukuki zemin oluşturulması zorunludur” açıklamasını yaptı.

Mavi bereliler 52 yıldır Ada’da görevliler

BM Barış Gücü, 1960’lı yıllarda Ada’da yaşanan çatışmaların ardından 1964 yılında kuruldu. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında Yeşil Hat üzerinde de görev yapmaya başladı. Yaklaşık 1000 askerden oluşan ve “Mavi Bereliler” olarak bilinen güçte Kanada, Finlandiya, Danimarka, İsveç ve Slovakya başta olmak üzere çok sayıda BM üyesi ülkenin askerleri görev alıyor. Barış Gücü’nün karargâhı Lefkoşa Havalimanı yakınında bulunuyor. Komutanlık görevini Moğolistan Ordusu’ndan Tümgeneral Erdenebat Batsuuri yürütüyor.