Beşinci kez gerçekleştirilen programda, 29 ülkeden 52 köy ödüle layık görüldü. Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’dan gelen 270’in üzerinde başvuru arasından seçilen köyler; kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yerel kalkınmaya katkı gibi kriterler temel alınarak değerlendirildi.

Kazananlar, Çin'in Huzhou kentinde düzenlenen törenle açıklandı. Ayrıca 20 köy, gelecekte listeye girebilmek üzere "Yükseltme Programı" kapsamına alındı.

Akyaka, Barbaros, Anıtlı ve Kale Üçağız Dünyaya Örnek Oldu

Türkiye'yi temsil eden köyler, ülkenin kültürel çeşitliliğini ve sürdürülebilir turizm vizyonunu bir kez daha uluslararası platforma taşıdı.

Muğla'nın Akyaka köyü, çevre dostu mimarisi ve doğal dokusuyla;

İzmir’in Barbaros köyü, el sanatları, gastronomi ve yerel üretim kültürüyle;

Mardin’in Anıtlı köyü, çok katmanlı tarihi mirasıyla;

Antalya'nın Kale Üçağız köyü ise Likya uygarlığının izlerini taşıyan eşsiz kıyı yapısıyla öne çıktı.

Bu dört köy, Anadolu’nun sahip olduğu kültürel zenginliğin ve turizmde sürdürülebilir yaklaşımın güçlü birer temsilcisi olarak değerlendirildi.

319 Köy ‘En İyi Turizm Köyleri Ağı’nda Buluştu

Yeni listeyle birlikte, BM Turizm Örgütü’nün oluşturduğu 'En İyi Turizm Köyleri Ağına' katılan köy sayısı 319'a ulaştı. Bu ağ, kırsal destinasyonlar arasında deneyim paylaşımını teşvik etmek, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir kalkınma alanında iş birliği sağlamak amacıyla oluşturuldu.

BM Turizm Örgütü, altıncı edisyonun başvurularının 2026'nın ilk çeyreğinde başlayacağını duyurarak, kırsal bölgelerin turizm yoluyla kalkınma fırsatlarını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Ersoy: “Turizm, Kültürel Mirasımızı Yaşatan Bir Güç”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin elde ettiği bu başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Köylerimiz dünyanın en iyileri arasında yer aldı. Akyaka (Muğla), Barbaros (İzmir), Anıtlı (Mardin) ve Kale Üçağız (Antalya) köylerimiz, doğal güzellikleri ve köklü kültürleriyle Anadolu’nun zenginliğini dünyaya tanıtıyor."

Ersoy, turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil; kültürel mirası koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve insanı merkezine alan bir güç olarak gördüklerini belirtti.

"Bu anlayışla, ülkemizin dört bir yanında kırsal turizmi güçlendirmeye, yerel değerleri yaşatmaya ve dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen herkese, özellikle AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum."