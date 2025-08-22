Birleşmiş Milletler, Gazze Şeridi’nde süregelen çatışmalar, abluka ve insani yardımın engellenmesi nedeniyle bölgede resmen kıtlık ilan edildiğini duyurdu.
İsrail saldırılarının hedefi ve abluka altındaki Gazze'de yüzbinlerce kişi açlıkla mücadele ediyor.
Özellikle çocukların yetersiz beslenme ve hastalık riski altında bulunduğu Gazze'de BM resmen kıtlık yaşandığını ilan etti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de rapora ilişkin açıklama yaptı.
Gazze'deki kıtlığın insan eliyle yaratılan bir felaket olduğunu söyleyen Guterres, "Bu durumun cezasızlıkla devam etmesine izin veremeyiz" dedi.
BM İnsan Hakları Şefi Volker Türk de "Gazzeyi aç bırakmak savaş suçudur" ifadesini kullandı.