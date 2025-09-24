Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Fransa öncülüğünde düzenlenen konferans, Filistin’in devlet olarak tanınmasına dokuz yeni ülkenin katılmasıyla sonuçlandı.

Bu durum, İsrail basınında bir deprem etkisi yarattı. ABD Başkanı Donald Trump'ın bile İsrail'i savunmasını yetersiz bulan İsrailliler, Filistin'in 'tanınma dalgasını' büyük bir tehdit olarak yorumluyor.

İsrail'in sağ görüşlü Yedioth Ahranoth gazetesinin paylaştığı yazı ise, bu duruma tercüman oldu. İsrail diplomatik olan "en dibe vurduğunu" yazan gazete, BM Kurulu'nu "acı hezimet" olarak tasvir etti.

Ynet, "Hamas’ın 7 Ekim saldırılarından iki yıl bile geçmeden" Filistin'in onlarca ülke tarafından tanınmasını, İsrail için önemli bir diplomatik kayıp olarak yorumladı.

'DİPLOMATİK AŞAĞILANMA

Yazıda son derece yaslı bir dil kullanan gazete, "Uzun yıllar boyunca bu tür tanımaları engellemeye çalışan İsrail, artık 153 ülkenin Filistin’i tanıdığı yeni bir gerçeklikle karşı karşıya" ifadelerine yer verdi.

Tanıma adımlarının bu kez yalnızca Arap ülkelerinden değil, Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya ve İspanya gibi liberal demokrasilerden gelmesinin Tel Aviv’de şok yarattığının da üzerinde duruldu.

Gazeteye göre bu ülkelerin Filistin'i tanıması, "sembolik gücün ötesinde siyasi ağırlık taşıyor ve İsrail şimdiye kadar çekimser kalan Finlandiya, Japonya ve Güney Kore gibi devletlerin de aynı yolu izlemesinin" önü açılıyor.

Suudi Arabistan’ın da bu süreçte İsrail’den uzaklaşıp Körfez ülkeleriyle uyumlu hareket etmesi, Netanyahu hükümetini daha da yalnız bıraktığı da ekleniyor.

Konferansın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Filistin temsilcisiyle birlikte alkışlarla karşılanması İsrail basınında “diplomatik bir aşağılanma” olarak yorumlandı.

'ABD'NİN DESTEĞİ GARANTİ DEĞİL'

Netanyahu’nun resmi tepkiyi Trump ile görüşmesinden sonraya bırakması ise İsrail basını tarafından "ABD'ye bağımlılık" olarak yorumlandı.

Trump'ın, Filistin'in tanınması hakkındaki eleştirilerinin son derece kısa olması ise tedirginlik yarattı. Ynet, bu durumun Washington'ın İsrail'e olan desteğinin "güçlü, and garanti olmadığını" gösterdiğini ifade etti.

İSRAİL'E 'YENİ TAKTİK' ÇAĞRISI

Yedioth Ahranoth analizine göre bu gelişmeler, İsrail’in sert tepkiler verme ihtimalini artırıyor.

Ynet göre diplomatik misillemeler ya da Filistin Yönetimi’nin varlığına karşı adımlar atılması mümkün. Ancak Ynet, asıl baskının İsrail'in içinden geleceğini söylüyor.

İsrail’in Gazze savaşını hızlı biçimde sonlandırması ve uluslararası izolasyonu hafifletecek bir diplomasi geliştirmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Aksi halde boykotlar, yasal süreçler ve yeni tanımalarla yalnızlığın daha da derinleşeceği uyarısı yapılıyor.