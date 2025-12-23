Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

KORKUNÇ BİR ZEHİRLENME ŞÜPHESİ DAHA

Kahreden olayın yankıları hala sürüyor. Türkiye'nin gündemine oturan ve bir ailenin yok olmasına sebep olan olayın üzerinden günler geçti yeni bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre, Beyoğlu'nda yaşayan bir aile de az daha zehirlenme kurbanı oluyordu.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde ilaçlama yaptırılan bir evde yaşayan 3 çocuklu aile, sağlık sorunları yaşamaları üzerine hastaneye kaldırıldı. Ailenin yaşadığı dairede, olayın ardından AFAD ekipleri tarafından inceleme gerçekleştirildi.

BİR GÜN ÖNCE EVDE İLAÇLAMA YAPILMIŞ

Hacıahmet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, İsmet K.’nin (35) bir gün önce evinde ilaçlama yaptırdığı, ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte eve girerek havalandırma ve temizlik yaptığı öğrenildi. Gece saatlerinde aile bireylerinde kusma ve kaşıntı şikayetlerinin başlaması üzerine baba tarafından sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

AİLE TEDAVİYE ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, evde bulunan İsmet K., eşi Mukadder K. (30) ile çocukları U.K. (13), K.K. (12) ve B.N.K.’yi (9) ambulanslarla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Ailenin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine adrese gelen AFAD ekipleri, koruyucu kıyafetlerle bina ve dairede inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda alınan numunelerin detaylı inceleme için ilgili birimlere gönderildiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.