Adli Tıp Kurumu; Almanya'dan tatil için geldikleri Fatih'te rahatsızlanarak yaşamını yitiren Böcek ailesinin ölümüne ilişkin otopsi raporunu savcılığa sundu.

Buna göre; Böcek ailesinin ölümünün gıda zehirlenmesinden ziyade, otel odasından alınan numunelerde "fosfin" maddesi tespit edildi.

Aile üyelerinin kanında, mide içeriğinde ve yediklerinde zehir bulunmadığı açıklandı.

Böcek ilacı olarak kullanılan "fosfin gazı"ndan zehirlenme ihtimalinin yüksek olduğuna dair güçlü bulgular tespit edildiği ifade edildi.

YİYECEK VE İÇECEKLERDE ZEHİR YOK

Rapora göre ailenin hiçbir üyesinin kanında ve mide içeriğinde; karaciğer, böbrek, bağırsak, akciğer gibi organlarda zehir tespit edilmedi.

Ailenin tükettiği yiyecek ve içeceklerden alınan numunelerde de zehir belirlenmedi.

Baba Servet Böcek ve anne Çiğdem Böcek'te görülen belirtilerin fosfin zehirlenmesi bulguları olduğu açıklandı.



Çocuklar Kadir ve Masal Böcek'te görülen belirtilerinse zehirlenmesinin birincil göstergesi olduğu aktarıldı.

Otopsi raporunda, Böcek ailesinin ölüm sebebi hakkında olay yeri görüntülerini, tanık ifadelerini ve tedavi gördüğü hastanelerdeki tüm tıbbi belgeleri içeren adli tahkikat dosyasının tamamının gönderilerek Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Birinci İhtisas Kurulundan görüş alınmasının uygun olduğu ifade edildi.

Fosfin gazı, “Alüminyum fosfit” maddesinin gaz hale geçmesiyle oluşuyor. Oteldeki İlaçlamada bu kimyasalın kullanıldığına dair bulgular elde edilmişti.