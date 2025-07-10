Bakanlık desteğiyle Türkiye'nin her yerinde tarım ve hayvancılık üretimleri desteklenmeye devam ediyor. AKP'nin yarattığı ekonomik krizden en az etkilenmek için farklı sektörlere ve üretim tarzlarına yönelen vatandaşlar ise yenilikçi fikirleri ile ön plana çıkıyor.

Muş'ta İpek Böcekçiliğinin desteklenmesi ile üretim teşviki devam ediyor. İpek Böcekçiliği yılda sadece 50 günlük bir üretim süresi gerektirmesi ve alım garantisi sunmasıyla dikkat çekiyor. Bakanlık tarafından da desteklenen bu faaliyet için, 2024 yılı itibarıyla yaş koza kilogramı başına bin 400 TL destek sağlanıyor.

Ailenin herhangi bir ferdi tarafından kolaylıkla yapılabilecek bir faaliyet olması, ek gelir kaynağı sağlaması ve yılda yalnızca 50 gün süren bir tarımsal üretim olması dikkat çekicidir. Ayrıca ürün alım garantili olup, Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir. 2024 yılı birim fiyatlarına göre, yaş koza kilogramı başına Bakanlığımız tarafından 1.400 TL destek verilmektedir.

'BÖCEKLE Mİ UĞRAŞACAKSIN DİYORLARDI'

Daha önce ipek böceği yetiştiriciliğini yalnızca ismen bildiklerini söyleyen Halil Koç, bu yılın başında Tarım İl Müdürü Necattin Gönç’ün teşvikiyle ilk kez üretime başladığını belirterek, "İpek böcekçiliği daha önce bildiğimiz ya da yakından tanıdığımız bir alan değildi. Elbette ismini duymuştuk fakat detaylarını bilmiyorduk. Bu yılın başında Tarım İl Müdürümüz Nezih Bey’in tavsiyesi ve görüşmeleri sonucunda ‘Bu işi yapalım mı, acaba olur mu, olmaz mı?’ diye bir düşünce oluştu. Biz de ‘Yapalım, eğer olabiliyorsa en azından deneme amacıyla yapalım’ dedik. Bu işe gönüllü olarak girdim. Bir kâr amacıyla başlamadım. ‘Kâr edeyim’ ya da ‘geri dönüş alayım’ gibi bir beklentim yok. Sadece Muş’ta yapılabildiğini göstermek amacıyla bu işi üstlendik. Testimizi kurduk. Yaklaşık bir aydır bu işle uğraşıyoruz. Aslında basit bir iştir. Vatandaşlarımız bu işi bilmediği için biraz tereddüt ediyor, zor bir iş gibi gelebiliyor. Hayır, zor değil. Sadece her gün dut yaprağını getirip vermektir, başka bir şey yok. 50 günlük bir bakım süreci var. Ama vatandaşlar ipek böcekçiliğini tanımadığı için önyargılı yaklaşabiliyor. Böcekle mi uğraşaksın gibi düşüncelerle karşılaşıyoruz. Ben bu işten binlerce lira kazanacağım. Çünkü gerçekten bu iş tanınmıyor. Temel amacımız, bu işi Muş’ta tanıtmak ve halkımıza alternatif bir gelir kaynağı olabileceğini göstermektir" ifadelerini kullandı.