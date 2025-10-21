Şampiyonlar 3. haftasında yarın evinde Bodo Glimt ile karşılaşacak olan Galatasaray’da her yol galibiyete çıkıyor. Mevcut şartlara bakıldığında Cimbom’un kazanması işten bile değil. İlk olarak Aslan’ın en büyük kozu taraftar. Liverpool’un eli ayağına dolaştığı Rams Park’ta tıklım tıklım tribünler önünde oynayacak olan Bodo’yu şimdiden korku saldı. Bir diğer önemli unsur ise Norveç ekibinin ülkesinde maçları suni çimde oynaması. İskandinav ekibi, hibritten oluşan Rams Park zeminine pek alışık değil.

ORİJİNAL ÇİMDE YOKLAR

Zemin faktörü Bodo Glimt’in Avrupa’da oynadığı son maçlara bakıldığında sonuçlara olumsuz yansıyor. Norveç’in şampiyonu, son 10 deplasman maçında sadece Braga’yı 2-1 mağlup edebildi. Bodo, Sturm Graz (2-1), Tottenham (3-1), Lazio (3-1), Twente (2-1), Olympiakos (2- 1) ve M.United’a (3-2) yenildi. Norveç ekibi, Slavia Prag (2-2), Nice (1-1) ve St. Gilloise ile (0-0) berabere kaldı. Bodo, iç sahada ise son 10 maçta 7 kez kazandı. 1 beraberlik alan Glimt, sadece 2 defa mağlup oldu.