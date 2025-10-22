Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde konuk edeceği Norveç ekibi Bodo/Glimt'i yaklaşık 450 kişilik taraftar grubu Rams Park'ta destekleyecek.

Ancak konuk ekip taraftarlarını İstanbul'da alışık olmadıkları bir maç deneyimi bekliyor. Alınan önlemler Norveç ekibinin taraftarlarına çile olurken isyan bayrağını da çektirdi.

ÖNLEMLER CANLARINI SIKTI

Deplasmana gelen taraftalar Norveç basınına adeta isyan etti. Bodo/Glimt taraftarları, RAMS Park'ta oynanacak mücadele için maçtan 4,5 saat önce belirlenen noktada toplanacak, ardından otobüslerle stadyuma taşınacak.

Norveç'te yayın yapan VG gazetesine konuşan Bodo/Glimt taraftarı Sigurd Stover, güvenlik önlemleriyle ilgili, "Avrupa'da gittiğim 18 deplasman içinde en sıkı güvenlik önlemleri bunlar. Güvenliğin önemli olduğunu anlıyoruz ama bu kadar sert kurallar biraz moral bozucu. Stadyuma bu kadar erken gitmek ve maç saatine kadar beklemek can sıkıcı. Bodo/Glimt kulübü ve taraftar koordinatörümüz konforumuz için ellerinden geleni yapıyor ama yine de bu durum alışılmışın dışında" ifadelerini kullandı.

LİVERPOOL DA BENZERİNİ YAŞADI

Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçta benzer bir isyan İngiliz taraftarlardan da gelmişti. Bannon-Wright, The Athletic'e yazdığı yazıda taraftarların maçtan dört saat önce stadyuma götürüldüğünü, tuvaleti olmayan otobüslerde sıkışık şekilde yolculuk ettiklerini ve stadyum girişinde powerbank, ruj, kulaklık gibi kişisel eşyaların toplandığını yazarak, '2025'te böyle durumlar yaşanmamalı' sözleri ile tepki göstermişti.