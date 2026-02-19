57 milyon euro kadro değerine sahip olan Bodo/Glimt kendisinden çok daha büyük bütçeli takımları yenip tarih yazmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Bodo/Glimt sahasında İtalyan ekibi Inter’i ağırladı. Norveç temsilcisi sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı ve rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. İki takım arasındaki rövanş maçı 24 Şubat Salı günü TSİ 23:00'da oynanacak. Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Sondre Brunstad Fet, 61. dakikada Jens Petter Hauge ve 64. dakikada Kasper Høgh kaydetti. Inter'in tek golü ise 30. dakikada Francesco Pio Esposito attı. ÇALHANOĞLU OYNAMADI Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sağ bacağındaki kuadriseps kasında oluşan zorlanma nedeniyle Bodø/Glimt’e maçı kadrosuna alınmadı. Günün diğer sonuçları: C.BRUGGE 3-3 A.MADRID OLYMPIAKOS 0-2 B.LEVERKUSEN

