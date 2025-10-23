UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, evinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt’i konuk etti. Sarı kırmızılı ekip, etkili bir futbolla sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Galatasaray, bu galibiyetle hem Şampiyonlar Ligi'nde üst tur umutlarını güçlendirdi hem de elde ettiği gelirle kasasını doldurmayı başardı.

Bu sonuçla grupta 6 puana ulaşan sarı-kırmızılılar, UEFA’dan da önemli bir gelir elde etti. Lig aşamasına katılım karşılığında 18,62 milyon Euro başlangıç primi alan Galatasaray, Frankfurt mağlubiyetinden eli boş dönse de evinde oynadığı iki maçta galibiyet primini kaptı.

Bodo/Glimt karşısındaki galibiyetle 2 milyon 100 bin Euro daha kazanan Galatasaray, Liverpool zaferinden elde ettiği gelirle birlikte toplamda 4 milyon 200 bin Euro prim elde etti. Sarı kırmızılı ekip, lig aşamasında toplam gelirini 22 milyon 800 bin Euro'ya (yaklaşık 1,1 milyar TL) yükseltti.