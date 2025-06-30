Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi'nde ki ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.
AVM BOŞALTILDI
AVM'deki yaklaşık 2500 kişi tamamen boşaltıldı şiddetli rüzgarın bulunduğu bölgede alevlerin ormanlık alanda gittikçe büyüdüğü görüldü.Yangın nedeniyle Ortakent Mahallesi'nde polis ve zabıta ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.
Bodrum'daki yangını ilave olarak iki uçak 3 helikopter ile bölgedeki 8 iş makinesi ve inşaatlardaki traktörler ve su taşıma tankerleri de yönlendirildi.
Bodrum Gönüllüleri Derneği'nin üyeleri de yangın söndürme ve AVM'yi boşaltma işlemlerine katıldı. Yangın Belen köyüne doğru ilerliyor.