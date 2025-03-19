Doğa Koruma ve Milli Parklar Muğla Şube Müdürlüğü’nün, Bodrum Belediyesi’ne ait hayvan barınaklarında gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, belediyeye yaklaşık 100 milyon TL tutarında ceza kesildiği ve cezanın Muğla Valiliği’nin onayına sunulduğu belirtildi.

100 MİLYON TL CEZA

Edinilen bilgilere göre, 26 Şubat’ta Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, belediyeye ait Torba ve Turgutreis Sokak Hayvanları Barınaklarında denetim gerçekleştirdi. 2 Ağustos’ta Resmî Gazete’de yayımlanan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tedavi veya kısırlaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılan 700 sokak hayvanı nedeniyle Bodrum Belediyesi’ne 100 milyon TL’lik ceza kesilmesi için yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.