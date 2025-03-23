Muğla’nın Bodrum ilçesinde CHP ile Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek eylem gerçekleştirildi.

Akşam saatlerinde CHP İlçe binası önünde ellerinde döviz ve pankartlarla toplanan yaklaşık 3 bin kişiye Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri de ellerinde ilginç pankart ve dövizlerle destek verdi.

Toplumun birçok kesiminden binlerce kişinin katıldığı yürüyüş Neyzen Tevfik Caddesi’nden Tepecik Camii’ne oradan da Belediye Meydanı’na gelerek sona erdi.





İLGİNÇ PANKARTLAR



Yürüyüşte sık sık Diplomasız Erdoğan, Erdoğan İstifa, Türkiye Laiktir Laik Kalacak, Hükümet İstifa, Mustafa Kemal’in Askerleriyiz ve Umudumuz İmamoğlu , İstanbul’a Selam Direnişe Devam sloganları atıldı.

Ellerinde "Ay Hayatım Tek Adamla Ömür mü Geçer” “Boşalt Sarayı Biz Geliyoruz” “Korkma Lan Biz Halkız” “Direniş Seslerini Duyuyor musun” “Gençler Marjinal Değil Sadece Öfkeli” yazılı pankart ve dövizler taşındı”

Yaklaşık iki saat süren eyleme ve yürüyüşün ardından CHP İlçe Başkanı Tuna Işın ve STK temsilcileri konuşma yaptıktan sonra eyleme katılanlar sessizce dağıldı.