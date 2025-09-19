Muğla’nın Bodrum ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan fırtına ilçede hayatı felç etti. Balıkçı kayıkları karaya savruldu. İskeleler parçalandı, feribot seferleri iptal edildi. Bazı mahallelerde elektrik kesintileri başladı.

BALIKÇI KAYIKLARI BATTI

Saatdeki hızı 60 kilometreyi aşan fırtına nedeniyle balıkçı kayıkları karaya sürüklendi. Amatör balıkçılar ise sabah erken saatlerden itibaren batan kayıkları kurtarmak için sahile koştu. Fırtına ile gelen dalgalar otel ve restoranların ahşap iskelelerini parçaladı, maddi hasar meydana geldi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Bodrum ve Datça’dan yapılması planlanan, Bodrum- Datça, Datça- Bodrum. İstanköy- Bodrum, Bodrum- İstanköy seferleri iptal edildi. Güllük’ten İtalya’ya giden kuru yük gemileri açık denizde dalga yüksekliğinin üç metreyi aşması üzerine Bodrum koylarına sığınmak zorunda kaldı.

Fırtına nedeniyle bazı mahallelerde ufak çaplı ot yangınları çıktı, elektrik kesintileri yaşandı. Şiddetli fırtınanın etkisini cumartesi günü öğle saatlerine kadar sürdüreceği belirtildi.