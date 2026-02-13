İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer alan Ali Kaya ile ilgili dosyaya giren ifadeler kamuoyuna yansıdı.

Soruşturmada ifade veren bir diğer isim Hanife Ceyda Kaya oldu. Sabah'ta yer alan ifadelere göre; Kaya, Ali Kaya ile İstanbul Başakşehir’de bir güzellik salonu aracılığıyla tanıştığını söyledi. Tanışmanın ardından kendisine elden 2 bin dolar verildiğini iddia eden Kaya, arkadaşlık süreci boyunca farklı taleplerle karşılaştığını ileri sürdüğü bildirildi.

'UYUŞTURUCU MADDE İÇMEMİ SÖYLEDİ'

Tutuklu şüphelilerden Yasmin Yürük verdiği itirafçı ifadesinde Ali Kaya ile 2022 yılında Bodrum Bitez'de 15 bin dolar karşılığında görüştüğünü söylemişti. Yürük, "Kendisiyle cinsel ilişki yaşadım. Bu kişi bana kokain, ketamin benzeri uyuşturucu madde ikram etti.

Cinsel ilişkiyi uyuşturucusuz yapamayacağını, benim de uyuşturucu madde içmemi söyledi. Yüksek dozda uyuşturucu madde kullanıyordu. Hayatımda yaşadığım en büyük tuhaflıklar bu kişide vardı" diye konuşmuştu. Soruşturmada Kaya ile ilgili farklı bir isim daha ifade verdi.

'GECELERİ FOTOĞRAF İSTİYORDU'

Hanife Ceyda Kaya isimli şüpheli verdiği ifadede, Ali Kaya ile İstanbul Başakşehir'de Deniz Beauty isimli güzellik salonu sahibi Deniz isimli kadın aracılığıyla tanıştığını aktardı. Hanife Ceyda Kaya, "Deniz isimli kişi daha önce erkeklere kadın ayarlardı. Ali Kaya benimle tanıştıktan sonra bana elden 2 bin dolar para verdi.

Arkadaşlığımız devam ettiği süre zarfında benden geceleri çıplak fotoğraf istiyordu. Çok değişik fantezileri vardı. Bazen telefonla konuşmamızda sert kabaca da konuşmuşluğu oluyordu" dedi.

'BİRLİKTE BODRUM'A GİTTİLER'

2022 yılından beri Kaya ile tanışıklığı olduğunu belirten Hanife Kaya, "Daha sonra onu Yasmin Yürük ile tanıştırdım. Yürük'ün Ali Kaya ile randevulaşıp Bodrum'a gittiğini biliyorum. Ertesi gün ikilinin cinsel ilişki esnasında ve sonrasında Ali Kaya'nın fantezilerinden dolayı Yasmin Yürük'le tartıştığını öğrendim. Yürük beni telefonla arayarak yaşadığı kötü anları anlattı" ifadelerini kullandı.

'ISIRMASINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTIM'

Yürük'le telefonla konuştuğunda kendisine, Ali Kaya'nın uyuşturucu madde kullandıktan sonra başka bir insan olduğunu aktardığını belirten Hanife Kaya, "Yürük, bana Kaya'nın ısırmasından dolayı engel olmaya çalıştığını, kullandığı maddeden dolayı tuhaf tuhaf hareketlerinin olduğunu söyledi. Ben de bundan dolayı Ali Kaya'yı engelledim" şeklinde ifade verdi.