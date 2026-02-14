Muğla’nın turistik ilçesi Bodrum ve mahallelerinde deniz manzaralı lüks villaları kiralayan ve ikametgahlarını yurt dışında gösteren kiracılar yıllarca oturdukları evlere beş kuruş para ödemedi. Şikayetler ve yapılan suç duyuruları, yurt dışına tebliğ edilemeyince bazıları evlerden hiç çıkmadı, iki üç yıl oturmaya devam etti. Evleri boşaltanlar ise kaldıkları villaları harabeye çevirdi.

SOLUĞU KARAKOLDA VE SAVCILIKTA ALDILAR

Turistik ilçede çok sayıda mal sahibinin mağdur olduğu ve avukatları aracılığı ile soluğu savcılıkta aldığı belirtildi. Avukat Esra Soylu Gümrah SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi.

İKİ YIL KİRAYA VERDİLER TEK KURUŞ ALAMADILAR

2024 yılında S.D. ve D.K. isimli şahıslara kiralanan bir konutta, ev sahibi yaklaşık iki yıl boyunca tek kuruş kira alamamıştır. Kira ödememekle yetinmeyen bu kişiler, borç nedeniyle elektrikleri kesilince Bodrum’un merkezinde bulunan eve kaçak elektrik hattı çekerek yaşamaya devam etmiştir.

İKAMET ADRESLERİ YURT DIŞINDA OYUN

Hukuki süreçler işletilmek istendiğinde ise tablo daha da vahimleşmiştir. Bu şahısların MERNİS kayıtlarında yasal ikamet adresleri yurt dışında görünmektedir. Türkiye’de fiilen yaşadıkları konuta tebligat yapılamamış, yurt dışı adreslerine yapılan tebligatlar da sonuçsuz kalmıştır. Tebligat Kanunu’nun ilanen tebliğ gibi son derece zaman alan prosedürleri nedeniyle tahliye süreci yıllara yayılmış; bu süre boyunca kiracılar bedelsiz, sınırsız ve yaptırımsız şekilde başkasının evinde oturmaya devam etmiştir.

KONUTLARI HARABE HALİNDE TERK ETTİLER

Konut nihayet tahliye edildiğinde ortaya çıkan manzara utanç vericidir. Direkt yaşamaya hazır temiz ve eşyalı teslim edilen ev; demirbaşları kırılmış, çöplerle doldurulmuş, yaşanamaz hâle getirilmiştir. Ev sahibine kalan; yıllarca alınamayan kira bedelleri, onarımı yüksek maliyetli ağır hasar ve telafisi mümkün olmayan bir mağduriyettir.

ÇOK FAZLA MAĞDUR VAR

Bu olay münferit değildir. Aynı kişilerin Bodrum’da birden fazla ev sahibini benzer yöntemlerle mağdur ettiği tespit edilmiştir.



Bugün UYAP Vatandaş üzerinden saniyeler içinde işlem yapılabilirken, elektronik tebligatın tüm vatandaşlar için zorunlu olmaması; adaleti fiilen askıya almaktadır.

Zira söz konusu şahısların da fiili durumu : “Türkiye’de yaşamıyoruz diyoruz, yurt dışını adres gösteriyoruz; ama Bodrum’da sıfır masrafla, başkasının evinde yaşamaya devam ediyoruz.” şeklindedir



Devletin, adresini bildirmeyen ya da yurt dışında gösteren kişilere karşı hak arayanları koruyamaması kabul edilemez bir durumdur.

Benzer mağduriyetlerin önlenmesi adına konunun kamuoyu ve yetkili kurumlar nezdinde gündeme taşınmasının zorunlu olduğu kanaatindeyiz. Yetkililer tarafından her vatandaş için zorunlu elektronik tebligat sistemi ivedilikle hayata geçirilmelidir. Aksi hâlde hukuk kötü niyetli kişilerin sığınağı olmaya devam edecektir.