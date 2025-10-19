Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gümbet mahallesindeki iskelede bağlı bulunan 31,5 metrelik Mina 2 isimli lüks motor yat bağlı bulunduğu yerde sabaha karşı battı. İskelede kıç tarafından sulara gömülen motor yattan mazot sıkıntısı olması üzerine etrafına bariyer çekilerek önlem alındı.

YATIN KAPTANI ŞOK OLDU

Yatın kaptanı Ferhat Kaptan sabotaj olma ihtimali bulunmadığını belirterek “Bizde yat nasıl ve niçin battı nedenini çözmeye çalışıyoruz, şaşkın ve üzgünüz, gerekli işlemleri başlattık” dedi.

Bu arada Gümbet koyunun ortasında demirli bulunan yelkenli teknenin de durduğu yerde battığı görüldü. Tekne tamamen sulara gömülürken sadece direği suyun üzerinde kaldı.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. Yat ve tekneyi kurtarma çalışmalarına başlanacağı belirtildi.