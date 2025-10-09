Muğla’nın Bodrum ilçesinde ünlü bir restoranın işletmecisi tarafından komi olarak çalışan 16 yaşındaki kız öğrenciye sözlü ve fiziki cinsel tacizde bulunulması Bodrum’u ayağa kaldırdı. Olaydan sonra ilçeden kaçarak kayıplara karışan restoran işletmecisi ailenin şikayeti üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya çok sert tepki gösteren çocuğun avukatı Esra Soylu Gümrah “Kadınlar ve çocuklar, geçim kaygısıyla çalıştıkları ortamlarda dahi güvende olamıyorlarsa, burada yalnızca bir suç değil, toplumsal bir yara da vardır. Çalışma yaşamında kadınların ve çocukların güvenliği, yalnızca kanunlarla değil, toplumun ortak vicdanıyla da korunmalıdır. Biz, mağdur çocukların sesi olmak ve 'iş yerinde olur böyle şeyler' anlayışını tarihe gömmek için bu davayı sonuna kadar titizlikle takip edeceğiz. Derdimiz bu tür eylemlerin 'alışılmış' veya 'örtülmüş' hale gelmesine izin vermemektir” dedi.

Eylül ayının ortalarında komi olarak çalışan kız çocuğunun durumu ailesine anlatması ile ortaya çıkan olayda restoran işletmecisinin kız çocuğuna “Sevgilim, bugün ne güzel kokuyorsun, ne kadar güzelsin, yanıma gelsene biraz” ve benzeri sözler söyleyerek, belinden sarılmaya çalıştığı, masalar arasında gezerken sıkıştırıp cinsel içerikli sözler söylediği iddia edildi.

AİLESİ SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Kız çocuğu, , M.D.’nin cinsel istismarlarına dayanamayarak işten ayrılıp durumu ailesine bildirmesi ile aile soluğu Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde aldı. 16 yaşındaki kız çocuğunun ifadesi alınırken şüpheli 60 yaşındaki M.D. ilçeyi terk etti. Ailenin şikayetçi olmasının ardından M.D. polis tarafından şehir dışında yakalanarak Bodrum’a getirildi.

SAVCILIK VE EMNİYET TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ, BAŞKA KIZ ÇOCUKLARI DA CİNSEL TACİZE UĞRAMIŞ

Olayın ardından Bodrum Polisi ve Cumhuriyet Savcılığı titiz bir çalışma yaptı. Yapılan soruşturmada aynı iş yerinde başka kız çocuklarının da aynı kişi tarafından benzer eylemlere maruz kaldığı tespit edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

M.D. Bodrum 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 04.10.2025 tarihli kararıyla çocuğun cinsel istismarı suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.D’nin sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan tutukluluk, cinsel taciz suçundan ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol tedbir kararı verildiği açıklandı. M.D’nin 3-8 yıl hapis cezası ile yargılanacağı öğrenildi.

İŞ YERİNDE OLUR BÖYLE ŞEYLER ANLAYIŞINI TARİHE GÖMMENİN ZAMANI GELDİ

Çocuğun avukatı Esra Soylu Gümrah olaya çok sert tepki gösterdi.

Gümrah SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Bu durum, güç ilişkilerinin kötüye kullanımıyla işlenen cinsel suçların çalışma hayatında ne denli tehlikeli bir boyuta ulaştığını bir kez daha göstermektedir. Bu olay, yalnızca bir çocuğa yönelik cinsel taciz suçu değil; aynı zamanda çalışma yaşamında süregelen erk egemen tahakkümün ve sessiz kalma kültürünün trajik bir sonucudur. Ne yazık ki bu tür olaylar, yalnızca bireysel sapkınlıkların değil, aynı zamanda toplumsal sessizliğin de sonucudur. Bir genç kızın cesaretle sesini çıkarması, hepimize sorumluluk yükler. Kadınlar ve çocuklar, geçim kaygısıyla çalıştıkları ortamlarda dahi güvende olamıyorlarsa, burada yalnızca bir suç değil, toplumsal bir yara da vardır. Çalışma yaşamında kadınların ve çocukların güvenliği, yalnızca kanunlarla değil, toplumun ortak vicdanıyla da korunmalıdır. Biz, mağdur çocukların sesi olmak ve “iş yerinde olur böyle şeyler” anlayışını tarihe gömmek için bu davayı sonuna kadar titizlikle takip edeceğiz. Derdimiz bu tür eylemlerin “alışılmış” veya “örtülmüş” hale gelmesine izin vermemektir” ifadelerini kullandı.