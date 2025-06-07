Muğla’nın Bodrum ilçesinde ilk kez bir bayramda tarihi boşluk yaşandı. Şehir merkezin deki Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarında şezlonglar boş kaldı. Açık olan otellerde ise doluluk oranları yüzde 60’ları aşamadı.

AVRUPALI GURBETÇİ YARADI

27 derece hava ve 21 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü Bodrum’a özellikle Almanya, Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerden gelen gurbetçi tatilciler esnafın yüzünü güldürdü. $ günlük bayram tatili için turistik ilçeye gelenler sıcak ve güneşli hava nedeniyle bol bol su sporu yaptı, denize girdi saatlerce çıkmadı, müzik eşliğinde denizin içinde eğlendi.

BODRUM’UN SAKİN HALİNİ SEVDİK AMA TURİZMCİ ZORDA

Hamburg’dan arkadaşları ile birlikte tatile gelen 25 yaşındaki Alican Stanmeir “Hre bayramda arkadaşlarımızla Bodrum’a geliriz, sahilde oturacak yer şezlong bulamazdık, bu yılki boşluk ve sakinlik bizide şaşırttı, biz Bodrum’un sakin halini sevdik ama turizmci sanırım biraz zorda” diye konuştu.