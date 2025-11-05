Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan Erman Diving Dalış Merkezi’nin işletmecisi profesyonel dalış eğitmeni bir çocuk babası 63 yaşındaki Erman Akarsu Umurca Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.

ÜNLÜ İSİMLERE DALIŞ EĞİTİMİ VERMİŞTİ

Pamela Anderson, Kid Rock gibi ünlülere Bodrum’da dalış yaptıran Akarsu arkadaşlarının telefonunu yanıt vermeyince arkadaşları gittikleri evinde Akarsu’yu yerde yatarken buldu. Çağrılan sağlık ekipleri Akarsu’nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Akarsu’nun ölümü dalış dünyasında şok etkisi yarattı.

Türkiye’nin ilk su altı arkeologlarından ve profesyonel dalış eğitmeni Aşkın Cambazoğlu SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Erman mesleğini çok iyi yapan kendisini Türkiye’nin su altı güzelliklerini tanıtmaya ve korumaya adamış iyi bir dalış eğitmeni arkadaşımızdı.

Evinde yalnızdı , kalp krizi geçirdiğini tahmin ediyoruz. Çok üzgünüz , ağabeyinin Avustralya’dan gelmesini bekliyoruz. Ardından Bodrum’da toprağa vereceğiz” dedi.

Akarsu’nun cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.