Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi’ndeki Midtown AVM’de bir mağazanın kağıtlarının toplandığı konteynır depoda yangın çıktı.

Alevlerin birden büyümesi üzerine mağazalardaki müşteriler dışarı çıkarıldı. Bazı müşterilerin koşarak arabalarına gittiği ve AVM’yi terk ettiği görüldü.

GÖRAÜNTÜ ALMAYA ÇALIŞAN BASIN TARTAKLANDI

AVM’deki özel güvenlik görevlileri görüntü almaya çalışan bazı basın mensuplarını tartakladı. Bir kadın muhabirin iteklendiği görüldü, sert tartışmalar yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen belediye itfaiye ekipleri yangına müdahale edip mağazaları sıçramasını son anda önledi. Yaklaşık bir saatte güçlükle kontrol altına alınabilen yangında soğutma çalışmaları sürerken, polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

AVM YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Yangınla ilgili AVM yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"17 Haziran 2025 saat 16:05 civarında Midtown Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin ürün kabul alanında bulunan atık kâğıt toplama kompaktöründe küçük çaplı bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın, güvenlik birimlerimiz ve itfaiyemizin hızlı müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürülmüştür.

Olay sırasında alışveriş merkezi içerisinde bulunan misafirlerimiz ve personelimiz için herhangi bir tehlike oluşmamıştır. Ayrıca alışveriş merkezi faaliyetleri herhangi bir kesintiye uğramadan normal seyrinde devam etmektedir.

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler ilgili birimler tarafından sürdürülmektedir. Midtown olarak, misafirlerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği en öncelikli konumuzdur. Tüm güvenlik ve acil durum protokollerimiz düzenli olarak gözden geçirilmekte ve uygulanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."