Muğla Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine AKP'nin çelenk koymaması krize neden oldu. Tepkilerden iki saat sonra AKP ilçe örgütü çelenk getirdi.

Bodrum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yılı için bu sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk koyma töreni düzenlendi. Bodrum Kaymakamlığı tarafından düzenlenen törene Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sezgin Kılıccı, Garnizon Komutanı Ayhan Ulutaş, Muğla Barosu Bodrum İlçe Temsilci si Vekili Av. Ceren Cansu Sayın, Kurum amirleri, gaziler, çeşitli STK ve siyasi partilerim temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Üsteğmen Bilal Demirelli, “Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına teşkil eden 30 Ağustos 1922’de kazandığımız büyük zaferi ulusça kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk Milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 103 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Mustafa Kemal Paşa’nın başkomutanlığındı altında Türk Kuvvetleri düşmana beklemediği bir yerden taarruza geçerek stratejik sahada düşmanı aldatmayı başarmıştır. Avrupalıların 5-6 ayda geçilmez dediği Afyon mevzilerini 3 günde geçerek 30 Ağustos’a gelindiğinde düşman kuvvetlerinin önemli bir bölümünü imha etmiştir. Bu büyük zaferle düşmana son darbe vurulmuştur. Ardından icra edilen takip hareketiylede 9 Eylül’de düşman İzmir’de denize dökmüştür.” dedi.

TÖRENDE AKP ÇELENK KOYMADI KRİZ ÇIKTI

Törene katılan tüm siyasi partiler Atatürk Anıtı önüne çelenk koyarken AKP ilçe teşkilatının çelenk koymaması dikkat çekti. CHP’li meclis üyeleri ve CHP teşkilatından bazı üyeler olaya tepki gösterdi.

"BU TAVRI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Bodrum Belediyesi CHP Meclis üyesi Asuman Gülsoy ve yaptığı açıklamada “30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük simgesidir. Bodrum’da düzenlenen törende AKP’nin çelenk bırakmaması, hem şehitlerimizin aziz hatırasına hem de bu büyük milletin ortak değerlerine saygısızlıktır. Bu tavrı şiddetle kınıyoruz!30 Ağustos, hiçbir siyasi partinin değil, 86 milyon yurttaşımızın bayramıdır. Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği bu zaferi görmezden gelmek, milletimizin ortak hafızasına hakarettir.Cumhuriyetimizi, bağımsızlığımızı ve Büyük Zaferimizi sonsuza kadar yaşatacağız.30 Ağustos Zafer Bayramı’nda CHP çelengimiz ile resmi törende yerimizi aldık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak, milli bayramlarda milletimizin yanında dimdik durmak bizler için onurdur. Bayram törenlerine çelenk koymayan, Atatürk’ün adını anmaktan çekinen anlayışa inat; biz varız, hep var olacağız” ifadelerini kullandı.

AKP ÇELENGİ İKİ SAAT SONRA GELDİ

Asuman Gülsoy ve CHP ilçe gençlik kolları başkanı törenden iki saat sonra aynı meydana gittiğinde AKP çelenginin getirildiğini gördüğünü belirterek “Tepkilerimiz işe yaramış zorda olsa getirip çelenklerini törenden sonra bırakmışlar” dedi.

Gülsoy törende yaşananları x hesabından fotoğrafları ile birlikte paylaştı.

"TEPKİ GÖSTERİNCE ÇELENGİ GETİRİP BIRAKMIŞLAR"

CHP Bodrum Gençlik Kolları Başkanı Çetin Avcı’da SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Törende AKP çelengini koymadı, bizlerde buna tepki gösterdik. Törenden bittikten sonra hemde en ön sıraya getirip çelengi koymuşlar, hayır çelenk buradaydı zaten diyorlar, oysaki, tören sırasında AKP’nin çelenk koymadığını tüm foto ve videolarda görülüyor, biz tepki gösterince getirip çelengi en öne bırakmışlar bizde bunun üzerine açıklama yaptık” dedi