Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. hafta mücadelesinde evinde ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma öncesi iki takım taraftarları arasında arbede çıktı. Taraftarlar birbirlerine cam şişe attı, polis ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirdi. Maçın ardından stattan ayrılan taraftarlar arasında yaşanan gerginlik devam etti. Hasan Reşat Öncü Caddesi'nde toplanan taraftarlar karşılıklı tezahürat yaptı. Polis ve jandarma ekipleri, taraftarlar arasında barikat kurarak gerilimin artmasını engelledi. Bölgede Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da hazır bekletildi. Misafir takımın taraftarlarının otobüsleri, ekiplerin uzun uğraşları sonrası yoğunluk güvenlik önlemleri arasında bölgeden ayrıldı. Öte yandan misafir takımın otobüsünün camı atılan bir taş sonucunda kırıldı. Polis ekipleri, taraftar ve futbolcuların bulunduğu otobüslere Milas ilçesine kadar eşlik etti. Kent merkezinde bir süre tedbir alan kolluk kuvvetleri, olayların yatışması üzerine normale döndü.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.