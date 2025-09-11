Türkiye’nin turizm cenneti Muğla Bodrum’da turistik Türkbükü mahallesinde önceki akşam düzenlenen havai fişek gösterisi ilçeyi ayağa kaldırdı. Yüksek sesli havai fişek patlamaları 25 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezinden duyuldu, panik ve korku yaşandı.

HERKES TELEFONA SARILDI

Bodrum şehir merkezi, Yalıkavak, Turgutreis, Mumcular ve Torba mahallelerinden de duyulan patlamalar vatandaşları sokağa döktü. Havai fişekleri göremeyenler büyük korku ve heyecan yaşadı. Patlamaların şiddetli sesi nedeniyle vatandaşlar telefonlarına sarılıp bilgi almaya çalıştı.

Turizmci Alper Sarıyağız, rezalete şu sözlerle tepki gösterdi:

“Torba’da oturuyoruz. Çok şiddetli patlama sesleri geldi, dağlar nedeniyle ne olduğunu anlayamadık, uçak düştü, araba patladı diyenler oldu. Patlamalar uzun sürdü. Biz 15 kilometre uzaktan korkuya kapıldık. 20 dakikalık eğlence uğruna koca ormanı tehlikeye atmaya, kuşları öldürmeye değer mi?”

SÖZCÜ’nün elde ettiği bilgilere göre; Türkbükü sahilindeki Maça Kızı adlı işletmeyi kapatan Özbek oligark Alişer Burhanoviç Usmanov’un kendi doğum günü için düzenlediği özel davet nedeniyle havai fişek gösterisi yapıldı. Bodrum’a 2 özel uçakla gelen Özbek asıllı Rus milyarderin, İstanbul ve Ankara’dan da bir çok özel davetlisi partiye katıldı.

Önceki gece sabaha kadar süren kutlamanın ardından Usmanov ve arkadaşları, iki özel yatla Yunanistan’a geçti.

YASAK ONLARA İŞLEMEDİ

Muğla Valiliği’nin 5 Haziran’da yayınladığı genelgeye göre, orman yangınlarına karşı havai fişek ve dilek balonu gibi yakıcı maddelerin kullanımı 31 Ekim’e kadar yasaklanmıştı.

Rusya’nın en güçlü adamı

Özbek asıllı Rus milyarder Alişer Burhanoviç Usmanov 9 Eylül 1953 tarihinde Özbekistan’ın Namangan kentinde doğdu. 13.5 milyar dolarlık servetiyle, Forbes dergisinin 2015 yılındaki verilerine göre, Rusya’nın üçüncü, dünyanın ise 71’inci zengin insanı. Serveti; maden, kereste ve finans işleri sayesinde her geçen gün büyüyor. Rusya’nın endüstrisi şirketlerinden biri olan Metalloinvest’in büyük hissedarlarından. Ayrıca Gazprom’un metal madeni departmanını, kuruluşu sırasında yönetti. İş dünyasında, “Rusya’nın en güçlü adamı” olarak tanınıyor.Usmanov, iş ortağı Farhad Moshiri ile birlikte Arsenal kulübünün yüzde 14.5 hissesinin de sahibi.

Oligark: SSCB’nin dağılmasının ardından Rusya ve Ukrayna’da ortaya çıkan gelir kaynağı bilinmeyen, seçkin zümreye ait kişi.