İktidarın 4 yıl önce başlattığı ‘Nas’ politikası, ülkeyi görülmemiş bir ekonomik krizin içine soktu. Halk günden güne fakirleşirken, üretimden hizmete tüm sektörler derin yara aldı. Krizin faturasını ağır ödeyen sektörlerden biri de turizm oldu.

İŞLER BOZULDU

Sezonun beklentilerin çok altında geçmesi, işletmecileri zora sokarken, Muğla’dan gelen haber, camiayı yasa boğdu. Bodrum ve çevresinde Gümbetli Ahmet olarak bilinen 49 yaşındaki Ümit Çeviren, 30 yıldır bölgede turizm acentesi işletiyordu. Son yıllarda yaşanan ekonomik bunalım, ünlü iş insanının da düzenini bozdu. Başarılı turizmci, giderek katlanan borçlarla çıkmaza girdi. Bu sezon da sönük geçince çaresiz kalan Ümit Çeviren, önceki gece evinin balkonunda kendini iple tavana astı.

"HERKES ZORDA"

Talihsiz iş insanının cansız bedenini sabah yakınları buldu. Gümbetli Ahmet’in ardından gözyaşı döken meslektaşları, “Ekonomik baskı, böylesine başarılı ve neşeli bir insanı aramızdan aldı. Sektörün hali ortada. Herkes zor durumda” dedi.