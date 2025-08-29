Muğla’nın Bodrum ilçesine 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası’nda yaşayan ve aslen Kilimlili (Kaalimnos) olan Yunanistan vatandaşı Kalliopu Magli Mougrou kendisine miras olarak kaldığını iddia ettiği Bodrum’a bağlı üç mil uzaklıktaki Kara Ada’yı emlak ofisleri aracılığı ile ilan vererek satış çıkardı.

BODRUM’A BAĞLI ADADA MİRAS HAKKI OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Yunanistan medyasına konuşan Kalliopi Magli Mougrou’nun 1922 yılında mübadele döneminde dedelerinden Osmanlı tapusu ile birlikte kendisine miras kalan Kara Ada’nın bir bölümünü satmak zorunda kaldığını öne sürdü. Mougrou, adanın 1923 yılından itibaren tamamen Türkiye’nin kullanımına geçtiğini belirterek 9 kilometrekarelik adada geri kalan miras ve haklarını geri almak için avukatları ile görüşmelere başladığını duyurmuş üç yıl öncede dava açacağını açıklamıştı.

1932’DE ADA TÜRKİYE’NİN MÜLKİYETİNE GEÇTİ

Kara Ada ile ilgili dedesinden kalma tapu, kontrat, vasiyetname, topografik haritalar ve belgeler olduğunu belirten Mougrou bu kez de İstanköy adasında bir emlak şirketi aracılığı ile ilan vererek Kara Ada’daki mirasını satışa çıkardığını duyurdu.

Satılık ilanında şunlar belirtildi:

"Kalliopi Magli Mougrou’dan satılık… Ege Denizi'nde satılık 2 ada. 1) Kara Ada- Türkiye, Bodrum açıklarında Kos'un karşısında (On İki Ada, Yunanistan) 2) Nera Adası, Yunanistan, Kalimnos'un yanında (On İki Ada, Yunanistan). Otel, restoran, turistik alan ve petrol çıkarma için uygundur (bir Amerikan petrol şirketi değerlendirilecektir). Büyükbabamdan 1922'den beri Türkiye'den sözleşmelerim, vasiyetim, topografik belgelerim var ve bunlar da Kalimnos Metropolü'ndedir”





YUNAN GAZETESİ KARA ADA’NIN TARİHİNİ YAYINLADI

Kalimnos News'in haberinde, Kara Ada, Türk tapu kayıtlarında 1923'ten önce Maglis ailesine ait görünüyor. Birçok Kalimnoslu hâlâ Türk topraklarında gayrimenkul ve adacık sahibi. Bu adacıklar, 1932'de İtalya ve Türkiye arasındaki deniz sınırının belirlenmesinin ardından Türk topraklarına geçti.

İtalyan vatandaşlığına sahip olanlar nüfus ve mal mübadelesinden muaf tutuldu, ancak 170'ten fazla Kalimnili aile de bu mübadeleden muaf tutuldu. Türkler daha sonra küçük bir tazminat teklif etti, ancak Kalimnililerin çoğu bunu kabul etmedi. On İki Ada'nın Küçük Asya'daki adacıklar ve arazilerdeki mülkiyeti meselesi 90 yıldır çıkmazda ve zaman zaman müzakerelerin başladığı iddia edilmesine rağmen, kimse nihai bir çözüm bulamadı.Kilimli ( Kalimnos) Belediye Başkanı Dimitris Diakomichalis, mevcut Kara Ada'nın Maglis ailesine ait olduğunu, aynı zamanda 1923'ten önce Bodrum bölgesinin tapu siciline kayıtlı ve resmi Osmanlı tapularına göre Kalimnos'tan sahipleri olan iki Türk adası daha olduğunu açıkladı. Geçmişte Türkiye'de mülk sahibi olan birçok Rum davaları kazanmış, yani tazminat almıştır; bu da Türkiye'nin Osmanlı "tapu sicillerinin" özel mülkiyetini tanıdığı anlamına gelir” ifadeleri kullanıldı.

KARA ADA TURİST AKININA UĞRUYOR

Bodrum’a üç mil uzaklıktaki Kara Ada günübirlik tur tekneleri, yat ve deniz turizminin Ege’deki en önemli noktalarından biri olan Kara Ada’daki Kleopatra Ilıcası ve mağarası her yıl binlerce turistin akınına uğruyor.. Yılda yaklaşık 600 bin turistin ziyaret ettiği adada Bodrum Belediyesi’ne ait günübirlik tesisler bulunuyor.