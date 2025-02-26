Bodrum'un sabahları, taze ve doğal bir hayatın simgesidir. Bodrumlular, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kabak çiçeklerini toplamaya başlar. Bu özel çiçekler sadece Bodrum'un değil, Ege'nin en değerli mutfak malzemelerinden biridir ancak bu çiçeklerin toplanması ve sonrasında yapılan kabak çiçeği dolması sadece bir yemek değil, bir gelenek haline gelmiştir.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA TOPLANIYOR

Bodrum'da, sabahın erken saatleri sadece taze havanın değil, doğanın da uyanma zamanıdır. Çiçekler genellikle sabahın erken saatlerinde, güneşin ilk ışıklarıyla birlikte doğa ile birlikte uyanır. Aynı zamanda kabak çiçeklerinin toplama süreci oldukça özenli ve dikkat gerektirir. Çiçekler narin olduğu için onları koparırken fazla kuvvet kullanılmaz. Saplarından nazikçe tutarak, çiçekleri kırmadan toplamak gerekirken, bu durum çiçeklerin dolma yapımına uygun hale gelmesini sağlar. Her bir çiçek, taze ve sağlıklı olmalı çünkü iç harç doldurulurken çiçeğin bütünlüğünün korunması gerekir.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI: GELENEKTEN SOFRALARA

Kabak çiçekleri toplandıktan sonra, asıl ustalık başlar. Çiçeklerin içini doldurmak büyük bir özen ister. İç harcı genellikle pirinç, soğan, dereotu ve zeytinyağı gibi malzemelerle hazırlanır. Kabak çiçeklerinin içini doldururken fazla sıkı olmaması gerekir çünkü pirinç pişerken genişler ve çiçeğin dağılmasına neden olabilir. Doldurulmuş çiçekler dikkatlice bir tencereye yerleştirilir. Üzerine zeytinyağı ve limon suyu eklenerek pişirilir.