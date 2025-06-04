Muğla’nın Bodrum ilçesinde CHP İlçe Örgütü ve CHP Yüksek Disiplin kurulu Üyesi Avukat Remzi Kazmaz ile parti yöneticileri hazırladıkları 48 metrekarelik dev Ekrem İmamoğlu pankartını yaklaşık 3 kilometre patikalardan yürüyerek 560 metre rakımlı Bodrum’u kuşbaşı Gören Göktepe Dağı’na çıkardılar.

28 KİLOGRAMLIK PANKARTI OMUZLARINDA TAŞIYARAK ZİRVEYE ÇIKTILAR

Yaklaşık 28 kilogram ağırlığındaki pankartı aralarında CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, Av. Remzi Kazmaz ve kadınlarında bulunduğu grup 45 dakikada zirveye taşıdı.

Üzerinde “İMAMOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK” yazılı pankartı kayalardan aşağıya sarkıtarak tüm Bodrum’un görebileceği şekilde açtıklarını belirten Av. Remzi kazmaz SÖZCÜ’ye açıklama yaptı.

"TÜM BODRUM CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ İMAMOĞLU’NU GÖRDÜ"

Kazmaz “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afişleri ve pankartlarının hukuksuz ve keyfi yasaklanmasına karşı CHP ilçe örgütü olarak bu konuyu protesto etmek ve bu hukuksuz uygulamayı halka anlatabilmek için Bodrumda her belde örgütlerine dükkan ve meydanlara bugünden itibaren sayın İmamoğlu’nun posterlerini asıyoruz. Bodrumun en yüksek tepesine İmamoğlu’nun çok büyük bir pankartını asarak Bodrumun her tarafından sayın Cumhurbaşkanı adayımızın resmini tüm Bodruma gösterdik. Başta ilçe başkanımız olmak üzere Kadın kollar başkanı ve Gençlik kolları başkanı destek verdiği bu eylem tüm Bodrumda konuşuluyor” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir saat Göktepe Dağı’nda asılı duran İmamoğlu pankartı ihbar üzerine olay yerine giden polis tarafından toplandı.