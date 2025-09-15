CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, gözaltına alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, belediye bürokratları ve meclis üyeleri hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çelik, “Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu, belediye bürokratları ve meclis üyelerimiz Vatan Emniyetin bodrum katında, uyuşturucu madde kokusuyla dolu hücrelerde tutuluyor” dedi.



“Kendilerine kuru sandviç ekmeğinin içine sürülmüş mayonez dışında yemek verilmiyor” diyen Çelik, “Yeterli beslenemedikleri için ilaçlarını kullanamıyorlar ve sağlıkları olumsuz etkileniyor. Keyfi şekilde savcılığa çıkmadan önce günlerce psikolojik olarak yıpratılıyorlar. Bunun adı düşman hukukudur, işkencedir” dedi.