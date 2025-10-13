Altın ve gümüş fiyatları art arda rekor kırarken, yeni tahminler de gelmeye devam ediyor. Haftanın ilk gününe altının onsu 4 bin 79, gümüşün onsu ise 51,72 dolar ile rekorla başladı.

Altın ve gümüşteki bu artış büyük yatırım bankalarının da tahminlerini revize etmesine neden oldu. Son olarak Bank of America (BofA), değerli metaller için fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, 2026 yılı için altın ve gümüş beklentilerini önemli ölçüde artırdı.

ALTIN İÇİN 5 BİN DOLAR TAHMİNİ

Banka, altının 5 bin dolar/ons seviyesine ulaşabileceğini öngörürken, gümüş için 65 dolar/ons seviyesini hedefledi.

BofA 2026 için ortalama altın fiyatını 4 bin 400 dolar/ons ve gümüş fiyatını 56,25 dolar/ons olarak tahmin etti.

Altının ons fiyatı 4 bin 79 dolarla bugün yeni zirvesini görürken, yılbaşından bu yana artış yüzde 55'i aştı.

Gümüş fiyatı da 51,73 dolarla zirveyi yeniledi. Gümüşün bu yılki artışı yüzde 78'i buldu.