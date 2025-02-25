ABD merkezli finans devi Bank of America (BofA), yatırımcıların 2025 yılı başından itibaren daha az işlem yapmaya başladığını duyurdu. Bankanın küresel piyasalar yöneticisi Jim DeMare, yatırımcıların özellikle gümrük tarifeleri ve ABD yönetiminin politikaları konusundaki belirsizlikler nedeniyle büyük portföy değişikliklerinden kaçındığını belirtti.

BELİRSİZLİK NEDENİYLE BİRÇOK YATIRIMCI BEKLEMEDE

BofA Küresel Piyasalar Bölümü Başkanı Jim DeMare, Bloomberg Televizyonu’na verdiği röportajda, yatırımcı faaliyetlerinde geçtiğimiz yılın son çeyreğine kıyasla bir yavaşlama gözlendiğini ifade etti. DeMare, "Müşterilerimiz yılın başından bu yana daha az işlem yapıyor. Belirsizlikler nedeniyle birçok yatırımcı, portföylerinde büyük değişiklikler yapmadan önce daha fazla veri bekliyor" dedi.

YENİ GÜMRÜK TARİFELERİ RİSK FAKTÖRÜ

Özellikle ABD'nin uygulamayı planladığı yeni gümrük tarifelerinin yatırımcılar için önemli bir risk faktörü olduğunu belirten DeMare, bu durumun piyasa dinamiklerini etkilediğini ve yatırımcıların daha temkinli hareket etmesine yol açtığını söyledi.

Ancak tüm bu gelişmelere rağmen, DeMare bankanın ticaret bölümü için güçlü bir çeyrek beklediğini belirterek, Bank of America’nın geçtiğimiz yıl rekor gelir elde ettiğini hatırlattı. DeMare, belirsizliklerin piyasa hareketlerini etkilemeye devam edeceğini ancak yatırımcıların gelecekte daha net bir yol haritasına sahip olmasıyla piyasalarda yeniden hareketlilik yaşanabileceğini ifade etti.