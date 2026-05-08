Aydın’ın İncirliova ilçesinde bakımını yaptığı boğanın saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Mevlüt Bacaksız (64), tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Bacaksız, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 17 Mart’ta Hürriyet Mahallesi Karabağ Caddesi’ndeki erik bahçesinde meydana geldi. Boğa yetiştiriciliği yaptığı öğrenilen Mevlüt Bacaksız, bakım sırasında hayvanın saldırısına uğradı. Çevredeki vatandaşların yardım çığlıklarını duyması üzerine boğanın elinden kurtarılan Bacaksız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaburgalarında çok sayıda kırık oluştuğu belirlenen Bacaksız, yoğun bakım ünitesinde 51 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti.

Bacaksız için bugün Cuma namazının ardından Çarşı Camii’nde cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası imamın cemaatten helallik istemesi sırasında kalabalığın arasından bir kişinin “Hakkımı helal etmiyorum” diye bağırması dikkat çekti. İmamın nedenini sormasına rağmen söz konusu kişi herhangi bir açıklama yapmadı. Tepkilerin ardından kalabalıktan uzaklaşan kişinin çıkışı kısa süreli gerginliğe neden oldu.

Mevlüt Bacaksız’ın cenazesi, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra İncirliova Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.