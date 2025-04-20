Yusufeli ilçesinde düzenlenen Derekapı Boğa Güreşleri’nde karşı karşıya gelen 2 boğa, kıyasıya mücadele sırasında arenanın kapısını yıkarak dışarı çıktı. Bir anda seyircilerin arasına dalan boğalar, paniğe neden oldu. Boğaların dışarıdaki güreşi ile vatandaşların kaçışması çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Sahiplerinin müdahalesiyle güçlükle sakinleştirilen boğalar, güvenli bir alana götürüldü. Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası boğaların alandan çıkarılmasıyla güreşler kaldığı yerden devam etti.