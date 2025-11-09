Olay sabah saatlerinde İstanbul'un Beykoz İlçesi Paşabahçe açıklarında meydana geldi.

Balık tutan vatandaşlar, oltalarına takılan cismi fark edince denizde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu gördü.

Cesedin akıntıyla uzaklaşmasını önlemek için müdahale eden vatandaşlar, durumu polis ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

KÖPRÜDEN ATLAMIŞ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedi sudan çıkararak Sahil Güvenlik teknesine aldı. Yapılan ilk incelemenin ardından ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucunda cesedin 24 yaşındaki Emrullah Şimşek’e ait olduğu tespit edildi. Şimşek’in dün gece saat 23.30 sıralarında motosikletiyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne giderek köprüden atladığı öğrenildi.