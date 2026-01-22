Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na katılan ve yarış esnasında İstanbul Boğazı’nda izini kaybettiren Nikolai Svechnikov için yürütülen arama çalışmaları aylar sonra sonuçlandı. Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında deniz temizliği yapan ekipler tarafından fark edilen ve Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekiplerince sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

KİMLİĞİ DNA TESTİYLE BELİRLENDİ

Denizde uzun süre kalması nedeniyle vücut bütünlüğü bozulan cesedin kimlik tespiti için Rusya’dan gelen anne Galina Svechnikova ve babasından DNA örnekleri alındı. Yapılan eşleştirme sonucunda cansız bedenin Nikolai Svechnikov’a ait olduğu kesinleşti. Bugün Adli Tıp Kurumu’na gelen aile, DNA sonuçlarının ardından teşhis işlemini gerçekleştirerek cenazeyi teslim aldı.

“TANINMAYACAK ŞEKİLDEYDİ”

Cenaze işlemleri sırasında aileye eşlik eden akrabaları Ayla Karaman, sürecin güçlüğüne dikkat çekti. Karaman, "Resmi işlemlerden sonra cenazeyi gördük, tanınmayacak şekildeydi. Bazı mecralarda çıkan dövme iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Şu an nakil ve transfer evraklarını yetiştirmeye çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

ÜLKESİNE GÖTÜRÜLECEK

Rus yüzücünün ailesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından cenazeyi defnedilmek üzere Rusya’ya götürecek. Olayın ardından yarış organizasyonundaki güvenlik prosedürlerine ilişkin incelemeler ise devam ediyor.